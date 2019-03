One Direction desata la locura en Japón vestidos con el tradicional kimono

No hay lugar que pisen que no caiga rendido a sus encantos. Y es que los chicos de One Direction arrasan allá por donde van, y en esta ocasión se han lanzado a la conquista de Japón.

Después de once horas de vuelo desde el Reino Unido, el grupo ha repartido sonrisas, autógrafos y saludos con las cientos de fans que les esperaban en el aeropuerto. Los chicos han disfrutado de lo lindo y han derrochado simpatía, vestidos con los tradicionales kimonos y haciendo el típico saludo japonés.

El cansancio no ha podido con ellos y Zayn, Harry, Niall, Liam y Louis están dispuestos a aprovechar el viaje. Darán dos conciertos y también rodarán su película en 3D, que podremos ver en los cines el próximo mes de agosto.

Niall ha comentado en Twitter: "¡Japón! Este lugar es genial. ¡No puedo esperar a los próximos días! ¡Va a ser muy divertido! El aeropuerto era una locura. Mucho amor de las fans japonesas". Sin duda alguna será un viaje inolvidable…