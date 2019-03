One Direction, Demi Lovato o Shawn Mendes inauguran el tour del iHeartRadio KISS FM Jingle Ball Tour 2015

El día 1 de diciembre llegó a Estados Unidos el paraíso de la música pop. El iHeartRadio KISS FM Jingle Ball Tour 2015 ya está en marcha y este año ha llegado repleto de artistas reconocidos. El pasado martes comenzó la gira en Dallas, Texas, que se prolongará hasta el día 19 de este mes y pasará por 11 ciudades diferentes.

One Direction, Demi Lovato, 5 Seconds of Summer, Shawn Mendes o Camila Cabello fueron solo algunos de los grupos y cantantes que lo dieron todo en la primera parada del tour, sorprendiendo a sus fans con unas cuantas novedades.

Por un lado, Camila cantó su dueto 'I Know What You Did Last Summer' junto a su buen amigo, Shawn Mendes y, por otro lado, Demi presentó su nuevo tema, 'Yes', por primera vez en el escenario.