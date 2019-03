One Direction conquista Barcelona y desata la locura entre sus fans

Algunas directioners aseguran que los líderes de 1D les dijeron "os amo"

La gira 'Where We Are Tour' de One Directon ya ha desatado la locura en nuestro país. Barcelona ha sido la ciudad elegida para dar el pistoletazo de salida a los tres conciertos que ofrecerán los británicos en España. Más de 40 mil directioners se reunieron ayer en la ciudad condal para dejarse el alma cantando las 23 canciones que ofrecieron los chicos, en un espectáculo que no dejó indiferente a nadie. Madrid será la ciudad que recibirá a 1D el próximo jueves y promete ser una experiencia igual o más espectacular.