One direction concede su última entrevista en forma de karaoke con James Corden

Para todos los que están un poco tristes por el descanso que se da One Direction, os ofrecemos este divertido momento de los chicos antes de que se tomen un tiempo para sus ansiadas vacaciones.

Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne y Harry Styles, han concedido una entrevista al programa 'The Late Late Show' de James Corden, concretamente en la sección 'Carpool Karaoke' en la que muestran su lado más dicharachero y marchoso.



El más divertido sin duda ha sido Niall Horan que está sentado de copiloto al lado del presentador. En el vídeo podemos escuchar canciones como 'What Makes You Beautiful', 'Story of My Life', 'No Control' o 'Best Song Ever', entre otras. En el show se mezcla la música con la entrevista y con las fans que se vuelven locas al ver el coche a los cuatro chicos de One Direction ¡El vídeo no tiene desperdicio!