One Direction se coloca la camiseta de la selección española para promocionar sus próximos conciertos en Madrid y Barcelona

¡One Direction repite! Y es que los chicos se debieron quedar encantados con l@s directioners español@s y no han dudado en volver a España para deleitarnos de nuevo con su presencia en su próxima gira mundial ‘Where we are’. Aunque tendremos que esperar todavía casi un año pues no será hasta el verano de 2014.

Dos serán las citas con las que podremos disfrutar de nuevo con sus canciones. La primera tendrá lugar en Barcelona el 8 de julio en el Estadio Olímpico, y la segunda será en Madrid el 10 de Julio en el Vicente Calderón.

Pero aunque la fecha para rencontrarnos con Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson tenga todavía que esperar las entradas se ponen a la venta el próximo 28 de septiembre a través de diferentes puntos online.

Además a One Direction le ha invadido nuestro espíritu patrio y aparecen en el cartel promocional de los conciertos vestidos todos los componentes con la camiseta de la selección española. ¡Todo un detalle! Ahora sólo toca esperar a que llegue el gran día pues seguro será una cita inolvidable.