One Direction celebra sus tres años en la música con el estreno de 'Best Song Ever'

ESTE ES EL VÍDEO OFICIAL DE SU PELÍCULA ‘THIS IS US’

Si hace tan sólo unos días os adelantábamos las primeras imágenes del nuevo videoclip de One Direction 'Best Song Ever' ahora lo tenemos con nosotros. Y es que los chicos de 1D han aprovechado su tercer aniversario en la música para estrenar el video oficial que promocionará su próxima y esperadísima película ‘This is us’. La respuesta en las redes sociales ha sido apoteósica creándose infinidad de hashtags en los que varios han llegado a ser trending topic mundial como #3YearsOf1D, #ThanksFor3FantasticYears1D o #HappyBdayOneDirection. ¡Toda una revolución!