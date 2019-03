One Direction en la boda de Johannah, la madre de Louis Tomlinson

LOS CHICOS ACUDIERON DE LO MÁS ELEGANTES

One Direction se ha ido este fin de semana de bodorrio, la madre de su compañero de grupo Louis Tomlinson, Johannah, se ha dado su segundo 'sí quiero' con su nueva pareja. Un enlace a la que no han querido faltar los chicos de One Direction: Harry Styles, Niall Horam, Liam Payne junto a su chica Sophia… El único que no acudió a la boda fue Zayn Malik, que según se rumorea estaba de viaje con su prometida Perrie Edwards.