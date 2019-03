One Direction anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo disco 'Made in the A.M.'

Hace dos días que los chicos de One Direction ofrecieron a sus fans un aperitivo de su nuevo álbum de estudio, 'Made in the A.M.', con la presentación del single 'Infinity'. Compuesta por John Ryan, Jamie Scott y Julian Bunetta, autores de 'Story of my life', el tema ha conmocionado a sus fans que no pueden esperar a tener el disco entre sus manos.

Esta misma mañana los británicos han dado los buenos días a sus seguidores con portada de su nuevo lp y la noticia de que el próximo 13 de noviembre será la fecha en la que su nuevo trabajo vea la luz, información que no ha tardado en revolucionar a sus fans en las redes sociales, más aún después de que Niall confesase que es su favorito hasta la fecha.

Este será el último proyecto de la banda antes de su separación temporal. Lo integrantes tomarán caminos separados tras el lanzamiento del disco dejando a sus millones de fans con las ganas de disfrutar del directo de los británicos.