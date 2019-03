One Direction agradece sus premios en los MTV EMA 2014 a través de un vídeo sin la presencia de Zayn Malik

LOS FANS DEL GRUPO NO PARARON DE COMENTARLOS EN TWITTER

Aunque no estuvieron presentes en la gala de los MTV EMA 2014 presentada por Nicki Minaj, los chicos de One Direction fueron los grandes triunfadores de la noche. Se llevaron tres galardones: Mejor Artista Pop, Mejor Artista en Vivo y Mejores Fans. Louis Tomlinson, Niall Horan, Harry Styles y Liam Payne agradecieron a través de un vídeo sus premios, pero las alarmas en Twitter saltaron cuando sus fans fueron conscientes de que en las imágenes no estaba presente Zayn Malik. ¿Dónde estaría el quinto integrante del grupo?