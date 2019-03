One Direction adelanta el lanzamiento de su último videoclip por una filtración en la red

Ya podemos escuchar y ver el último single y videoclip de One Direction. La razón de poderlo ver ha sido la filtración en la red de una versión no autorizada y de mala calidad del videoclip. Lo explican ellos mismos en un comunicado, en el que explican que no creen correcto escuchar la canción colgada de manera ilegal y en malas condiciones.

"Hemos querido que nuestros fans vean el vídeo y escuchen el single de manera apropiada -aseguran- y por eso hemos adelantado su estreno. Hemos trabajado duro en 'Live While We're Young' y no podemos esperar más a que la gente lo escuche y lo vea. Será hoy".

'Live While We're Young' nos muestra a la banda chapoteando en una piscina infantil y disfrutando de la vida en el campo. Los cinco componentes del grupo se muestran divirtiéndose en una tienda de campaña, y también jugando en un río con pelotas hinchables, practicando fútbol, bailando, y a toda velocidad en un coche todo-terreno.

Sin duda alguna, una canción que apunta a convertirse en un nuevo éxito de la banda y que mantiene esa esencia que les ha posicionado como los grandes de la música que son a día de hoy.