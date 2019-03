Obscenidad y provocación, las protagonistas de los MTV Video Music Awards 2013

Un año más la gala de los MTV Video Music Awards estuvo cargada de música y derroche de locura protagonizada por nuestras celebrities. Un día después nos seguimos preguntando quién se lleva la palma, y es que cada uno tuvo su momento de gloria para rememorar... Miley Cyrus llegó pidiendo guerra con su look vintage de Dolce & Gabbana y su afición por los moñitos altos. La ex chica Disney quiso demostrar sobre el escenario que aunque por su look parezca lo contrario, ya no es una niña, contoneándose sin parar junto a Robin Thicke jugueteando con ositos de peluche gigantes. El show acabó con una Miley enfundada en un bikini color carne y con la imagen de Willow y Jaden Smith más que boquiabiertos, ¡menudo escándalo!, y es que nos ha quedado bien clarito a todos que Hanna Montana ya pertenece al pasado.

Lady Gaga nunca deja ni dejará de sorprendernos, la diva del pop deleitó a todos los presentes estrenando en primicia su nuevo hit, 'Applause', con un show cargado de sorpresas. Comenzó vestida de monja y acabó cual sirenita con dos conchas tapando su pecho... Las pelucas también tuvieron protagonismo durante su actuación y, al igual que en la portada de su nuevo álbum 'ARTPOP', Gaga lució cara pintada. ¡¡Germanotta siempre dando la nota!! Tampoco pasó nada desapercibida Katy Perry, quién también estrenaba en primicia su nuevo tema, 'Roar'. La artista sobre el escenario fue mucho más discreta pero en la alfombra roja nos dejó ver que, al igual que Madonna, se suma a la moda 'grilzz'. ¡Oro y diamantes son tendencia en nuestras 'celebs'!

Taylor Swift también tuvo su protagonismo en los VMA de este año. La cantante, galardonada por su tema 'I Knew You Were Trouble', le dedicó el premio al mismísimo Harry Styles. "Gracias a la persona que me inspiró para escribir esta canción porque ahora he ganado este premio". ¡Con dos ovarios! Al componente de los One Direction se le escapó alguna que otra miradita a la que fuera su ex y es que parece que con la dedicatoria y la canción se dió por aludido... ¿O es que no podía dejar de mirar lo elegante que iba la cantante? La organización sentó a los chicos de One Direction detrás de Taylor Swift y mientras '1D' cantaba durante la gala, pudimos ver el lado más marujilla de Taylor comentando la actuación junto a su amiga Selena Gomez... ¿Qué le estaría diciendo sobre Harry Styles?

Estos, entre otros, han sido los entresijos y momentos más gamberros de la gala de los MTV Video Music Awards. Esperamos ansiosos ya la nueva entrega el próximo año para seguir disfrutando de las locuras de nuestras celebrities del mundo de la música.