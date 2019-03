El nuevo y temido enemigo de Zayn Malik

PARECE QUE LA RELACIÓN ENTRE AMBOS HA LLEGADO A SU FIN

Parece que Zayn Malik tiene un nuevo enemigo, el rapero PartyNextDoor. Después de su colaboración con 'Still Got Time', PartyNextDoor ha decidido dejar de seguir a Malik, así como eliminar todo tipo de rastro de sus redes del ex componente de One Direction. ¿Qué ha pasado entre ellos?