El nuevo tema de Ed Sheeran 'Barcelona' con "mamasita rica" y "sangrías"

Era uno de sus trabajos más esperados y no ha decepcionado. Con su nuevo trabajo 'Divide', Ed Sheeran está revolucionando una vez más el panorama musical.

El cantante se ha convertido en Trending Topic después de publicar este 'bonus track' de su tercer disco: 'Barcelona'. Un tema que ha generado una gran polémica, y es que aunque deja claro que el artista ama la ciudad condal, el batiburrillo de frases que utiliza en español parece no dejarla en muy buen lugar.

"Las Ramblas, I'll meet you, we'll dance around La Sagrada Familia. Drinking sangría, mi niña, te amo mi cariño. Mamacita, rica, si tú, te adoro señorita Nosotros, viva la vida", son algunas de las polémicas frases que el cantante ha utilizado en su nuevo trabajo.

Ahora entendemos por qué su mánager se negó a que este fuese el tema principal del disco.