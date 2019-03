El nuevo single de Zayn Malik, 'Befour', demuestra que fue una buena decisión dejar One Direction

Su primer disco en solitario, 'Mind of mine', sale la próxima semana

Zayn Malik está que se sale. Si con 'Pillowtalk' lo petó, con su nuevo single, 'Befour', no defrauda. La canción sigue la línea del anterior tema, con notas agudas y un toque meláncolico, Malik tiene clara la dirección que quiere que tome su carrera musical, y es que parece que desde que dejó One Direction, el éxito le persigue. El excomponente de One Direction muestra su lado más personal con esta canción. ¡Nos encanta!