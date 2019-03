El nuevo objetivo de Justin Bieber es conquistar a Irina Shayk

DURANTE EL FESTIVAL DE COACHELLA 2015

Justin Bieber tiene clara su próxima conquista: Irina Shayk. A pesar de que el principito del pop se codea con modelos como Kendall Jenner y Hailey Baldwin, Justin no le quitó ojo a la modelo rusa durante el Festival de Coachella 2015. El cantante intentó aproximarse lo máximo a ella, y la verdad que no tuvo mucho éxito… Y es que Irina tras romper con Cristiano Ronaldo busca un hombre hecho y derecho, un perfil que no encaja muy bien con Justin. Aun así, ¿seguirá con su plan de conquista?