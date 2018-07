El nuevo y muy colorido look de Angy Fernández

la actriz no tiene miedo a arriesgar con su imagen

Angy Fernández vuelve a sorprender con un cambio de look. La cantante y actriz siempre demuestra que es una persona que no tiene miedo a arriesgar con su pelo. ¡A Angy no le gusta la monotonía y se nota! Tras pasar una temporada con un rubio platino, la ganadora de la primera edición de 'Tu cara me suena' ha hecho una nueva apuesta de imagen cambiándose el color de pelo a un naranja que ha dejado a sus seguidores muy asombrados.