El nuevo doble adolescente de Harry Styles se llama Bailey Davila

¡A Harry Styles le ha salido competencia! El cantante tiene un doble en Texas con nombres y apellidos, Bailey Davila. El joven tiene 15 años y a pesar de su corta edad lo han confundido con Styles por la calle. ¡Las fans se han abalanzado!

Aunque Styles ya ha cortado su característica melena y Davila sigue conservando el peinado, su cara aniñada, nariz respingona y mismo estilo hacen del adolescente una muy buena copia del artista. Además, el joven quiere dedicarse a la música y ya compone sus propios temas: "Me encanta escribir canciones y paso el fin de semana haciéndolo. Además, también estoy aprendiendo a tocar la guitarra", declara Bailey.

Bailey reconoce que le gusta ser reconocido por la calle y que no le molesta acaparar la atención de la gente. ¡Apunta maneras! Aunque cueste creerlo, la madre de Davila, Cristin, no sabía quién Harry Styles hasta que supo de la confusión que creaba su hijo por el sorprendente parecido. Pero esta no es la primera vez que a Styles se sale un doble, Jori Schiraldi o Michael Rangamiz, el niño de dos años que copia sus estilismos, se adelantaron a Bailey aunque no consiguen ser tan parecidos.