El nuevo cambio de look de Miley Cyrus... ¡Más rubia que nunca!

Miley Cyrus se ha puesto en las manos del prestigioso peluquero Chris McMillan para darle un nuevo aspecto a su cuidada y famosisíma melena. La novia de Liam Hemsworth ha decidido bajarse unos tonos el rubio de su pelo y publicar en Twitter el resultado final. ¿Se habrá inspirado en el rubio platino de Marylin Monroe con motivo de el 50 aniversario de su muerte?

De todos es conocida la afición de la cantante por cambiar de look con bastante frecuencia. Hace poco nos sorprendía con un nuevo tatuaje en el antebrazo que hacía referencia a un discurso del ex presidente Roosevelt, y ahora poco después se cambia el color de pelo haciéndola parecer mucho más adulta.

La exclusiva ha corrido a cuenta de la propia Miley a través de Twitter. Mientras su peluquero, McMillan, hacia su ‘obra de arte’, ella no paraba de hacer un completísimo making off de todo el proceso. Los dos parecieron pasárselo muy bien, y ella no dejó de pelotear al que ha sido estilista de una de las mujeres más deseadas, y con el pelo más envidiado por todas las féminas: Jennifer Aniston.

Esta claro que cambiar de imagen es lo suyo... ¡Ya lo hacia continuamente en la serie que protagonizaba, ‘Hannah Montana’! ¿Cuál será la siguiente sorpresita con la que nos sorprenderá la ex chica Disney?