Una nueva Paulina Rubio reaparece para Vanity Fair tras su separación

La revista Vanity Fair trae en su portada de octubre a una irreconocible Paulina Rubio. La cantante reaparece tras su separación totalmente renovada y con una imagen a la que no nos tiene nada acostumbrados.

Desde que decidió terminar su relación con Colate Vallejo Nájera, no había dicho ni ‘mu’. Pero ahora la rubia se ha soltado y ha hablado de todas las mentiras y engaños que tuvo que aguantar con el que consideraba el hombre de su vida.

Se ve que la rubia dorada no llevaba muy bien la vida que le daba Colate, y ella misma cuenta que está muy dolida: "La decepción es que te traicionen, es una gran tristeza, el amor es algo muy importante para mí. Del amor al odio solo hay un paso..." aseguraba la artista.

A pesar de haber sufrido, la cantante no tiene miedo a volver a enamorarse. Confiesa que está abierta a todo y que no duda en tener más hijos: "Voy a tener más hijos, eso es lo que quiero, no uso la palabra asegurar porque no hay nada escrito, pero uno tiene que luchar por lo que quiere y no darse por vencido hasta lograrlo". Al mal tiempo buena cara Pau, pero para la próxima una cara más reconocible.