La nueva novia de Tyga parece la doble de Kim Kardashian

ha conseguido olvidar a la pequeña de las Kardashian-Jenner

Tyga por fin ha olvidado a Kylie Jenner aunque parece que no a sus hermanas, en especial a Kim Kardashian: el rapero ha empezado a salir con una clon de la hermana de su ex. Viste como ella, actúa como ella por no hablar de lo mucho que se parece físicamente.