La nueva novia de Harry Styles

HECHIZADO POR LA JOVEN Y GUAPA COCINERA

Harry Styles vuelve a ilusionarse y esta vez de una chef, su nombre es Tess Wars una reconocida cocinera que le ha robado el corazón según publica la prensa británica. Una conquista que parece poner fin a meses de sequía en el corazón del que fuese componente de One Direction que este pasado lunes lanzaba el videoclip de su nuevo tema en solitario 'Sign of the Times'.