La nueva novia de Harry Styles, Emma Ostilly, cierra su Twitter por amenazas de fans

Parece que las fans de One Direction tienen muy claro que no van a dejar que ninguna fémina se acerque a sus chicos… O eso es lo que nos da que pensar lo ocurrido con la nueva novia de Harry Styles: Emma Ostilly. La modelo estadounidense ha decicido cerrar su cuenta de Twitter, tras recibir miles de comentarios amenzantes.

La joven de 18 años acaba de comenzar un romance con el inglés, y pocos sabían de esta historia de amor hasta hace pocos días, cuando fueron pillados por los paparazzi durante una cita que tuvieron en Nueva Zelanda. Tras la publicación de estas imágenes, en medios extranjeros, Twitter se llenó de mensajes de fans celosas que aseguraban que Emma estaba “engañando a su novio con Harry”. La cosa fue creciendo conforme pasaban las horas, hasta tal punto que en Facebook se crearon grupos en contra de la pobre chica: “Anti Emma Ostilly” o “No me gusta Emma Ostilly”. Algo que hizo que la modelo actuase rápidamente cerrando sus cuentas en las redes sociales.

Emma y Harry se conocieron cuando ésta fue protagonista del segundo single de la banda inglesa. De ahí surgió una buena relación entre los chicos, por lo que, con la llegada de One Direction a su reciente gira por EEUU, quisieron ponerse en contacto con ella. “En esa reunión tuvieron muchísima conexión y sólo tenían ojos el uno para el otro… Se divirtieron mucho, bromeando y riendo sin parar”, comenta una fuente cercana al rotativo Sunday Mirror. “Se les ve muy bien juntos, se puede decir que hay una historia entre ellos”.

La ex de Styles, la presentadora Caroline Flack, también fue víctima de abusos en Twitter. “Hola fans de One Direction!Soy muy amiga de Harry… Es una de las mejores personas que conozco… No merezco las amenzas de muerte que estoy recibiendo”, tuiteó Flack tras las primeras amenazas en la red social cuando se hizo pública su relación.

Una situación bastante embarazosa para los propios miembros de la banda, ya que no pueden vivir de forma normal sus romances. A este paso… ¡a estos chicos no les casamos! Chicas, habrá que dejar que ellos decidan a quién quieren tener a su lado, ¿no?