La nueva muestra de amor de Selena Gomez a The Weeknd

SE HAN CONVERTIDO EN LA PAREJA DEL MOMENTO

La relación de Selena Gomez y The Weeknd se consolida a pasos agigantados y ya no se esconden. Desde que salió a la luz su noviazgo, las muestras de cariño que se dedican son incesantes, y hemos podido ver como publicaban su amor en las redes sociales o como disfrutaban de su primer viaje en pareja por tierras italianas. Ahora, aprovechando la celebración del cumpleaños de The Weeknd, Selena no ha querido dejar pasar la oportunidad de demostrar, una vez más, lo enamorada que está de su chico en las redes sociales.