La nueva canción de Aitana que está inspirada en una falsa ruptura con Miguel Bernardeau

Aitana ha sacado una nueva canción, 'Berlín', tras su éxito con 'Mon Amour' junto a Zzoilo, y es que la artista se encuentra en unos de los mejores momentos de su carrera musical. La cantante ha confesado que el nuevo single significa mucho para ella ya que lo escribió cuando su pareja, Miguel Bernardeau, viajó a Berlín para grabar una serie. También ha revelado que es una de sus canciones preferidas, sin embargo, ha sorprendido a sus fans, ya que la canción habla de desamor:"No sé qué pasará en Berlín, si esto va a ser el fin…Tal vez si vuelves no seré la de antes… Si estás con alguien pienso a cada rato, y no son celos ponte mis zapatos", son algunas de las frases del nuevo hit.

El streamer Ibai Llanos tuvo la suerte de entrevistar a Aitana a través de una videollamada y habló con ella sobre la canción y sobre su relación con el actor: "Llevamos ya tres años y estoy feliz, pero me flipa escribir sobre el desamor". Y es que, parece que Aitana, en ocasiones, se convierte en toda una drama queen: "Muchas veces me pongo en situaciones como que lo he dejado con él y me invento mis historias en la cabeza y empiezo a escribir. Es un poco loco, porque a veces salgo del estudio un poco depresiva y luego le veo y digo: '¡Ah, claro! que seguimos siendo novios", confesó entre risas.

"Es una canción que es bastante guay porque es movida y no es algo que suelo sacar, pero es un poco de rechazo", le contó al famoso influencer. Miguel Bernardeau no se puso muy contento al escuchar 'Berlín': "Es que, claro, la gente cuando escuche esto va a pensar que nos odiamos y que lo hemos dejado", le dijo preocupado a la extriunfita.

