Un novio sorprende con una coreografía muy divertida a su novia el día de la boda y se hace viral

Hunter Heinrich es el nombre del novio que preparó una cómica coreografía a su novia, Lexy Wilson, el día de la boda. La sorpresa dejó a todos hechizados porque hay que ver como mueve las caderas este hombre.

El vídeo ha sido publicado por la fotógrafa del enlace, Miranda Marrs, en su cuenta personal de Facebook, donde ha escrito: "Este novio y los padrinos de boda sorprendieron a la novia con el baile y coreografía más hilarante que he visto nunca en una boda. Tenéis que ver todos los pasos en este vídeo. ¡Yo estaba llorando de risa! ".

En muy poco tiempo, exactamente nueve días, el vídeo de la sorpresa ha conseguido más de 25.000.000 de reproducciones, casi 400.000 usuarios lo han compartido y tiene más de 72.000 comentarios en Facebook. Unas cifras espectaculares para el poco tiempo que lleva en la red.

Al ritmo de 'Forever' de Chris Brown, 'Bootylicious' de Destiny's Child, 'I'll Make To Love You' de Boyz II Men y de 'Marry You' de Bruno Mars, Hunter nos ha enamorado a todos.