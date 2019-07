La polémica muerte del reconocido cantante George Michael la noche de Navidad de 2016, ha dejado muchas preguntas en el aire que se han ido resolviendo con el tiempo en lo que respecta a su herencia o sobre su relación con el peluquero y fotógrafo Fadi Fawaz, el cual llevaba siendo su ex pareja durante un tiempo antes de su muerte.

Y ahora Fadi ha protagonizado otro revuelo que ha dejado a la familia del cantante destrozada. Y es que después de la muerte de George, sus familiares y su ex no han tenido buena relación, pasando varias veces por el juzgado, pues meses después de su muerte la familia echó al artista de su casa londinense.

Pero según el diario británico The Sun, Fadi siguió viviendo allí y, además de eso, ha destrozado la casa que compartía con su pareja y que no es su propiedad. El medio ha hablado con algunos testigos que presenciaron el último arrebato del fotógrafo: "Los daños dentro de la casa son terribles. Nunca he visto algo así", comentaban algunos vecinos que oyeron ruidos en el interior de la casa y que vieron salir agua por la puerta principal.

"Cada elemento fijo, cada objeto de decoración, cada ventana y puerta, todo lo que allí dejó George está completamente destrozado. Hasta los lavabos y sanitarios están hechos pedazos. Hay daños enormes en las paredes y hasta en los techos", han informado los testigos, y han añadido que pudieron ver al ex del cantante destrozado y errático subido en el tejado de la casa sin camiseta.

La policía ha detenido a Fadi por los daños causados en la casa que no es su propiedad. De hecho las hermanas de George han intentado por todos los medios que no entrase a la vivienda cambiando la cerradura. Un método que no ha servido pues los testigos han puntualizado: "Esto no es algo que pueda hacerse solo en una noche, ha debido estar destrozando toda la casa desde hace mucho tiempo. Es una vergüenza".