Toda la verdad sobre la relación de la hija de Gloria Estefan y su novia

Emily Estefan hizo pública su relación con su actual pareja, Gemeny Hernández, el día de su aniversario hace justo un año. Para la ocasión, la hija de la famosa cantante compartió una imagen de ambas en la que le dedicaba unas bonitas palabras en respuesta a la felicitación que ya le había hecho Gemeny. Pero, en un principio, esta nueva pareja generó muchas dudas y críticas.

La hija de Emilio y Gloria Estefan abrió su corazón con unas palabras de lo más inspiradoras: "Te amo. Todas y cada una de tus palabras me elevan. No puedo esperar más a que el mundo (y tú) vea lo que eres capaz de hacer". De esta forma la artista hizo oficial su relación que pilló por sorpresa a mucho y, ahora, se cumplen dos años de relación. ¿Quién no apostaba por ellas?

Desde ese momento, han dejado claro que su relación es lo primero y que están mejor que nunca. Se dedican publicaciones continuamente en las que demuestran el amor, apoyo y cariño que sienten la una por la otra. Además, hace poco fue la propia Emily quien reveló a Ventaneando que Gemeny es el gran amor de su vida.