Normani Kordei, miembro de Fifth Harmony, abandona Twitter tras recibir insultos racistas

Si hace unos días se hacía eco en los medios de comunicación la noticia sobre una posible ruptura entre el grupo Fifth Harmony, hoy la noticia es Normani Kordei, la cantante de este conocido grupo que ya no aguanta más.

La intérprete ha recibido cientos de comentarios de carácter racista que le han llevado a una situación límite que finalmente se ha desbordado, Normani ha decidido abandonar su cuenta personal de Twitter.

Kordei explica a sus seguidores que durante los últimos cuatro años, en los que ha estado en el ojo del huracán, ha aprendido que hay que estar muy preparada para las críticas y los ataques de los haters, pero que aun así no le gusta que la gente la juzgue.

"Nunca he sido una persona de negar a nadie sus opiniones pero, en el transcurso de la última semana y, especialmente, en las últimas 48 horas, no es que haya sido acosada cibernéticamente, es que he recibido insultos raciales a través de twitter; además de fotos horribles cargadas de racismo a las que no puedo enfrentarme más", se justificaba en su despedida, donde además aprovechó para dar las gracias a Twitter por su inmediata reacción ante los insultos que esta estaba recibiendo.