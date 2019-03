Noel Gallagher, critica la música de Adele

Noel Gallagher, aparte de ser conocido por su gran talento musical, también se le etiqueta por ser polémico en sus declaraciones sobre otros artistas del gremio y no duda en despotricar sobre lo que no le gusta. Ya se metió con One Direction, Ellie Goulding, George Michael, Robbie Williams y Phill Collins, entre otros.



Ahora, Noel, 'ataca' de nuevo, y ha tildado a la música de Adele como "música para viejas". El cantante se ha quedado más acho que largo con estas declaraciones que ha hecho en una entrevista para el portal Music Feeds, donde también le ha dicho que le frustra que nadie le pregunte sobre U2 o Coldplay, ya que sus opiniones deben ser óptimas sobre estos grupos.



Además, el polémico Gallagher ha afirmado que: "No entiende de qué va todo este jaleo con la cantante" , además añadía que "la música ha caído en picado hasta la maldita insipidez, como un mar de queso", expresaba el compositor.