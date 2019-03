El teatro Kodak de Los Ángeles ha sido testigo del show conjunto de NKOTB y BSB.

Para los que aún conservan en su habitación los posters de estos chicos en los noventa, la actuación supone un verdadero momentazo.

Howie, A.J., Brian y Nick, de BSB, y Joey, Donnie, Danny, Jordan y Jonathan, de NKOTB han aparecido juntos sobre el escenario para ofrecer un medley de sus temas emblemáticos.

Los presentes han alucinado al escuchar 'Everybody (Backstreet's Back)', 'I Want It That Way', 'Step By Step' o 'You Got It (The Right Stuff)'.