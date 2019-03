Un niño hace una impresionante versión del tema ‘Listen’ de Beyoncé en un centro comercial

Si Beyoncé ha tenido que cancelar un concierto debido a una ronquera, a este niño le sobra voz para que la artista haga un playback. El pequeño se encontraba en las galerías de un centro comercial y decidió mostrar su talento a los que se encontraban allí comprando atreviéndose a probar un karaoke.

El prometedor cantante interpretó 'Listen' de Beyoncé y si cerramos los ojos podemos pensar que es la propia artista. ¡Menudo torrente! El momento fue recogido por un testigo que, impresionado por el talento del joven, no dudó en compartirlo en Facebook que no ha tardado en hacerse viral.

"No me creo que pueda salir esa voz de un niño tan pequeño" o "Una de las mejores voces que he escuchado en Filipinas", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social creada por Mark Zuckerberg alabando al joven que le auguramos un gran futuro en el mundo de la música.