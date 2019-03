Así responde Nina Dobrev cuando le dicen que es extraño que se lleve bien con su ex Ian Somerhalder y Nikki Reed

Desde que rompieron, Nina Dobrev e Ian Somerhalder han demostrado llevarse a las mil maravillas. Y es que a pesar de que a la actriz le costó mucho olvidar a su exnovio, ahora está feliz de que Ian haya formado una familia junto a la también actriz Nikki Reed.

Así lo demostró recientemente durante una entrevista cuando le preguntaron si no le parecía raro llevarse tan bien con su ex.

"No me parece raro para nada. Es genial. ¿Por qué no podemos ser amigos todos? Tienen un hermoso bebé. Son felices y yo también. ¿Qué hay de malo en eso? No veo ningún problema", contestaba Dobrev de forma tajante.