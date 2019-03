Nicky Minaj es tachada de mal educada por su compañera de reparto de 'The Other Woman', Leslie Mann

Sabemos de sobra que las excentricidades y el amor propio de Nicki Minaj llega a veces a límites insospechados, pero es que ya no es que solo vaya de diva, es que al parecer la cantante es también una persona bastante mal educada.

Y es que tras dar el salto a la gran pantalla con la película 'The Other Woman', sus compañeras de rodaje: Cameron Diaz y Leslie Mann no han hablado muy bien de ella. Especialmente esta última que ha hecho unas declaraciones que nos hemos quedado con la boca cual buzón de correos:

"Nunca se aprendió como me llamaba, simplemente se refería a mi como lady… Ella decía, ven, lady".

Pero a pesar de esta dosis de mala educación, sus compañeras han querido excusar a Nicki confesando que lo más seguro es que a Nicki haber estado rodeada de tanta estrella le había superado. ¿Tú qué crees?