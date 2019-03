Nicki Minaj paga los estudios a sus fans más necesitados

Todo sucedió el pasado 7 de mayo cuando Nicki Minaj plateó un concurso para poder verla en la próxima gala de los premios Billboard, entonces un fan suyo le planteó de manera inocente: "¿Bueno, quieres pagarme la matrícula universitaria?".

And YES! All countries are included. Ya muva makes enough money to fly members of #TheKingdom out from ANY COUNTRY IN THE WORLD!!!! 😜😘🎀😍💋 — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 de mayo de 2017

Seis minutos más tarde la rapera respondía: "Muéstrame tus sobresalientes que puede verificar con tu instituto y la pagaré. ¿Quién quiere participar en ESE concurso? Lo digo en serio. ¿Debería organizarlo?".

Show me straight A's that I can verify w/ur school and I'll pay it. Who wants to join THAT contest?!?!🤷🏽‍♀️ Dead serious. Shld I set it up? https://t.co/czH715u64a — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 de mayo de 2017

Entonces otro fan dijo: "Pero la gente con sobresalientes obtiene directamente becas. ¿Qué pasa con los que tenemos notables?", surgiendo así de repente otro concurso en el que Minaj se encargaría de costear los estudios de sus admiradores.

Let me talk to Gee. Idk how it works. But straight A students can use money for living. They can still use the money. https://t.co/nOdu56r9rN — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 de mayo de 2017

Han sido unos veinte el total de las matrículas que ha pagado la cantante y terminaba diciendo: "De acuerdo, chicos, ha sido divertido. Dejad que haga esos pagos mañana y después consulte si me queda algo de dinero. Haré más en un mes o dos". Sin duda una iniciativa que dice mucho de Nicki.