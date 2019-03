Nicki Minaj habla en su nueva canción del aborto que tuvo con 16 años

Nicki Minaj acaba de lanzar una nueva canción, dentro de su álbum 'The Pink Print', que no se parece en nada a lo que hemos escuchado antes. El tema en concreto es 'All Things Go', en él Nicki habla de sus mayores angustias y lo dura que ha sido su juventud.

En él la rapera da detalles de su compromiso fallido, sobre la muerte de su primo y sobre las emociones que siente todavía tras haber abortado con 16 años. Y es que según confiesa Nicki en la canción todavía se siente culpable por ello.

La exuberante cantante reveló esta sorprendente noticia hace años, cuando publicó su autobiografía. Pero aunque como bien dice en su canción hay que tirar para adelante y vivir la vida como una película porque esta nunca será una secuela, este será un tema que siempre la perseguirá.