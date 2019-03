Nicki Minaj, casi desnuda para su disfraz de ‘dominatrix’ en Halloween

CUBRIÓ SUS PEZONES CON DOS CRUCES NEGRAS

Para Nicki Minaj no es necesario que sea Halloween para ir ‘disfrazada’, pero aprovechando la ocasión la cantante no ha querido pasar desapercibida. Así que ni corta ni perezosa ha publicado en su Instagram una imagen de sí misma con su disfraz de ‘dominatrix’. Con medias de rejillas, tanga de cuero y tachuelas y pezoneras en forma de cruz, el casi desnudo de Nicki no deja indiferente a nadie.