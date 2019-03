Nicki Minaj da un paso más en su pelea con Cardi B

Hace un mes que Nicki Minaj y Cardi B hicieron una tregua en redes sociales después de su brutal pelea en la fiesta de Harper's Bazaar ocurrida en septiembre durante la Semana de la Moda de Nueva York, pero la canante de 'I like It' ha dado un paso más que podría revivir el mal rollo entre ambas.

Aunque Cardi B acudió a Twitter para hacer una pausa en su malestar con Nicki Minaj mediante un mensaje que decía "Ok, chicos, concentrémonos en cosas positivas de aquí en adelante. Somos todos tan bendecidos. Sé que esto entretiene y divierte a muchas personas pero no discutiré más este sinsentido. Gracias por el apoyo y su aliento año tras año. Los amo", esto podría no haber terminado aquí.

La tregua de la que hablamos también fue compartida y aceptada por Minaj cuando leyó esas palabras "¡Está bien! Seremos positivas y seguiremos adelante". Sin embargo, este jueves ésta estrenó el videoclip de su canción Good Form, donde actúan dos chicas del club de strippers a las que supuestamente Cardi ordenó pegar.

Baddie Gi y Jade, las mujeres de las que hablamos, aparecen en el segundo 40 del videoclip. Además, Minaj también publicó en Instagram una foto del dúo que, como asegura TMZ, se preparan para demandar a Cardi. Como informa la publicación anteriormente citada, Cardi se entregó a la policía a primeros de octubre en Nueva York por la supuesta pelea en el club de strippers Flushing en agosto. Y es que Cardi supuestamente creía que una de las mujeres estaba involucrada con su esposo, Offset.

"¿Mandas a golpear a chicas por lo que hace tu esposo? Las perras de verdad nunca hacen eso, nunca atacas a la mujer… eso lo enfrentas con tu jo**do hombre", dijo Minaj en un episodio de su programa de radio, Queen. Posteriormente, Cardi negó estar involucrada en la supuesta pelea.