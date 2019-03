Nicki Minaj aparece sin bragas en el último videoclip de Bebe Rexha

Ya pudimos disfrutar en todo su esplendor del culo de Nicky Minaj en su tema 'Anaconda', donde la artista daba especial protagonismo a sus posaderas, pero parece ser que la rapera no ha tenido bastante y ha tenido que volver a presumir de pompis en su última aportación artística.

Se trata del vídeo oficial del tema 'No Broken Hearts', el nuevo single del trabajo debut de Bebe Rexha, una de sus protegidas en el mundo de la música. En él, la cantante aparece rapeando embutida en un corsé negro y unas medias de rejilla. Pero no es hasta que se da la vuelta y se pone de cuclillas que nos llevamos la sorpresa: la cantante no lleva bragas y se le ve todo el culo.

Esta no es la primera vez que ambas cantantes colaboran en un tema, y es que tanto Nicki como Bebe pusieron voz al tema 'Hey Mama' del Dj francés David Guetta.