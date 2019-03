Nick Jonas sube las temperaturas en su último videoclip junto a Shay Mitchell

Nick Jonas ha sacado esta semana su segundo disco en solitario, 'Last Year Was Complicated'. Después de lanzar 'Close' y 'Chainshow', el cantante ha sorprendido a todos sus fans con su último videoclip, 'Under you', donde el artista muestra su lado más sensual y presume de cuerpazo.

Shay Mitchell ha sido la modelo elegida para compartir protagonismo con el excomponente de los Jonas Brothers. En las imágenes podemos ver una gran complicidad entre la pareja donde la provocación es uno de los puntos fuertes del videoclip. Con esmoquin o sin camiseta, el artista se proclama con esta canción como unos de los más atractivos del panorama musical.

"Este disco está pensado para hacer el amor. Hay varias canciones para que la gente quiera practicar sexo", declaró en una entrevista Nick y con este single desde luego que nos queda claro que ha conseguido su objetivo.