Nick Jonas responde a un usuario que se burló de su estatura

Nick Jonas ha vivido un desafortunado episodio cuando un joven se acercaba a él en la calle para pedirle una foto que posteriormente utilizaría de burla. El problema llegó cuando este desconocido decidió compartir esta instantánea junto al cantante en las redes sociales con un comentario bastante cruel: "@NickJonas, necesitas unos cuantos centímetros más, hermano", decía este usuario llamado @zac_hanzal. Un post que rápidamente empezó a circular en las redes convirtiéndose en viral.

Un comentario que también llamó la atención del pequeño de los Jonas, quien decidió no callarse y responderle: "Necesitas modales hermano. Yo no necesitaba detenerme a tomarme esa foto contigo. Simplemente grosero. Muy grosero", decía Nick.

La respuesta del cantante no tardó en causar su efecto en este usuario y pronto cambió el comentario escribiendo: "Una de las súper estrellas más humildes…MI HOMBRE", un mensaje que consiguió un emoticono con cara de aprobación por parte del artista.

Como era de esperar, los seguidores de Nick no tardaron en salir en su defensa y atacar a esta persona hasta el punto de hacer que cambiara su perfil público a privado. Así que al guapo cantante no le quedó otra que intervenir intentando calmar toda esta situación: "Oigan todos…Todo está bien. No necesitamos regar el odio".