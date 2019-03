Nick Jonas responde enfadado a un fan por meterse con su estatura

Los fieles seguidores del artista rápidamente se le echaron encima, pero finalmente el artista puso tierra de por medio para terminar con esta guerra en redes sociales: " Hey chicos... está todo bien. No hay necesidad de repartir odio ", escribía Nick en Twitter.

Nick no tardó en reaccionar y quiso responderle de esta forma: " Tú necesitas unos cuantos modales. No necesitaba pararme para sacarme la foto contigo. Simplemente desagradable. Muy desagradable ". El protagonista al verse acorralado decidió corregir el texto y cambiar sus palabras ofensivas por estas otras: " Una de las estrellas más humildes… MI HOMBRE ".

Nick Jonas ha respondido a un fan que decidía subir una foto a las redes sociales llamándole bajo. Muchas veces los famosos suelen ser etiquetados en las publicaciones de sus seguidores y en esta ocasión el cantante ha querido responder y no quedarse callado.

LMAO he was so hurt pic.twitter.com/mwsHsiVpaV