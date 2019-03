Nick Jonas podría tener un romance con Kate Hudson

Cuando creíamos que Nick Jonas podría tener algo con Kendall Jenner, va el cantante y nos sorprende quedando con Kate Hudson. Así es, ambos han ido juntos a Disney World, donde disfrutaron del parque temático. ¿Romance o amistad?

Los medios americanos afirman que existe algo entre el músico y la actriz, y más después de haber sido vistos y fotografiados en el parque. Además a la mañana siguiente compartieron desayuno y más tarde, Hudson fue vista en el concierto del cantante que tuvo lugar en House of Blues.

Aun así, otros medios como TMZ afirman que entre ellos no hay absolutamente nada, pero si han "conectado totalmente". No sabemos si habrá romance, pero la actriz tiene 36 años mientras que el ex Jonas Brother acaba de cumplir los 23.