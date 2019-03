Nick Jonas podría estar saliendo con Lily Collins

La vida sentimental de Nick Jonas nos tiene un poco despistados. El cantante no se aclara en cuanto a sentimientos se refiere. Su última conquista fue Kate Hudson y pese que el artista estaba muy ilusionado con la actriz y entre ambos había surgido una complicidad especial, al final no ha podido ser.

Pero Nick no ha perdido el tiempo. Según la revista US Weekly, Jonas podría haber comenzado una relación con Lily Collins. La noticia ha sorprendido al mundo del corazón ya que Nick y Lily no tendrían nada en común, ni siquiera, se mueven en el mismo ambiente. Lo que está claro es que el artista no tiene un prototipo de chica, si Kate se le adelantaba 13 primaveras, Collins es 3 años menor que él. ¡Nick Jonas no pone barreras al amor!

Aunque, la pareja no ha confirmado ni desmentido la relación, según la noticia publicada en revista US Weekly a Nick le gusta mucho Lily. Además, el pasado 20 de enero salieron a la luz unas fotografías de ambos muy compenetrados en una bolera de Los Ángeles. Mientras los rumores una posible relación entre ambos crecen, Lily se mantiene discreta con su vida privada como es habitual. ¡A ver si Cupido hace bien su trabajo y junta una nueva pareja!