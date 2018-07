Nick Jonas ha mantenido relaciones sexuales con un hombre

Nick Jonas no tiene problemas a la hora de hablar de su orientación sexual. Aunque no se ha declarado como gay, el cantante ha jugado con su sexualidad con las declaraciones que ha hecho al periódico The Sun. La homosexualidad del cantante siempre ha estado en el aire a raíz de su apoyo al colectivo LGTB pero con sus últimas confesiones los rumores vuelven a dispararse.

"En Kingdom tengo una escena de sexo con un chico. Son mis labios, son mis manos, es mi cuerpo, incluso si estoy interpretando a un personaje. Así que técnicamente lo he hecho, así que no diría que no, porque eso sería mentir", afirma el exchico Disney.

Además, después de revelar en el programa de James Corden que su experiencia en un bar gay londinense fue "erótica" y "divertida", la polémica sobre las preferencias sexuales del excomponente de 'Jonas Brothers' está servida.