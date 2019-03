Nick Jonas y Kate Hudson, pillados de nuevo teniendo una cita

Nick Jonas y Kate Hudson han sido pillados saliendo de Pace, un restaurante italiano de Los Ángeles. Según ha confirmado un testigo al portal E! News, ambos se comportaron como amigos pero se dieron un furtivo beso. "Hubo risas y Kate lucía una enorme sonrisa en su cara", revela la misma fuente.

La complicidad entre ambos es evidente. "Kate es increíble. Tuvimos una conexión increíble entre dos seres humanos que simplemente admiran cosas el uno del otro y ver algo así es hermoso", reveló Nick a una revista. No sabemos en que quedará esta historia pero lo que sí podemos afirmar es que hacen una buena pareja.

Pero este no ha sido el único encuentro que han tenido últimamente. Nick Jonas y Hate Hudson coincidieron en la misma fiesta previa a la Super Bowl en San Francisco. ¿Casualidad o premeditación? No lo sabemos, pero lo que sí ha revelado una fuente al portal E! News que estuvieron hablando aunque no coquetearon demasiado. ¡Qué pena!

Desde que comenzaron los rumores sobre esta posible pareja, ambos no han querido ni confirmar ni desmentir la relación. En septiembre comenzó la química entre ellos y desde entonces Nick Jonas no ha hecho más que alimentar estos rumores con diversas declaraciones alabando a la actriz.