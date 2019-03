Nick Jonas habla sobre sus relaciones sentimentales en la actualidad

Soltero y sin compromiso. Así esta Nick Jonas, quien tras poner fin a su relación con Olivia Culpo, ex Miss Estados Unidos, no ha vuelto a mantener una relación estable con nadie más. Y tal y como él mismo ha confirmado, parece que no está en un buen momento para enamorarse. Según ha informado, su agenda profesional le tiene muy ocupado y no tiene tiempo para vivir una relación estable.

"Bueno, algunas personas encuentran el amor y viven romances, es una experiencia maravillosa, pero ahora mismo yo estoy muy concentrado en mi trabajo. Tengo demasiados compromisos en mi agenda como para plantearme siquiera perder la cabeza por amor", declaró para una entrevista que ha concedido a Men's Health.

Tras su ruptura, ha decidido centrar todas sus atenciones en su carrera profesional y en su familia y amigos. Especialmente hay que señalar su relación con Demi Lovato, con quien ha compartido una reciente gira conjunta. Demi ha aconsejado a su compañero y amigo para que disfrute del momento que está viviendo. Ella cree que debe disfrutar de los 24 años que tiene sin necesidad de atarse a una relación seria, solamente pensando en divertirse y disfrutar.

"Así es, Demi es una buena amiga. Ahora mismo disfruto quedando con gente y tomándome el tiempo para conocerla. Es agradable", añadió el cantante. Así que es evidente que no tiene planes de pareja, y que siguiendo los consejos de su amiga, le toca un tiempo soltero donde tiene que conocer gente y disfrutar de sus amigos.

Hay que hacer un repaso de las relaciones pasadas de Nick, que cuenta con numerosas celebrities en su lista de exnovias, como por ejemplo Miley Cyrus y Selena Gomez, que cogieron y dejaron su relación con Jonas en varias ocasiones.