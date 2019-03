Nick Jonas habla sobre Olivia Culpo después de la ruptura

Tras 9 días de la ruptura entre Nick Jonas y Olivia Culpo, el cantante se ha decidido a decir algo al respecto. Por ello declaró para E!Noticias: "Deseo lo mejor para Olivia en el futuro". Con esta sencilla frase, el cantante ha acaparado la atención de los medios. Olivia también dijo recientemente que estaría bien. Después de dos años de noviazgo, la ex pareja se ha mostrado muy madura respecto a la ruptura.

El cantante también añadió que no tenía una mala palabra que decir de su ex. Lo cierto es que la ruptura entre ambos ha sido muy formal y madura. Pero una fuente declaró para HollywoodLife.com que Olivia está más molesta que él. Ya que, el ex Jonas Brother tiene fobia al compromiso, y siempre estaba con un pie fuera y otro dentro.

Seguro que el cantante se refugia en su vida laboral para superar esta ruptura. Por lo que sabemos, actualmente se encuentra muy ocupado, acaba de escribir un nuevo tema titulado 'Believe', y está grabando la serie que protagonizará 'Scream Queens', que se estrenará el 22 de septiembre.