Nick Jonas y Demi Lovato repartieron helados para sus fans en Los Ángeles

El 16 de septiembre, Jonas cumplía 24 años. El exchico Disney se está convirtiendo en todo un hombre. Su compañera de escenarios no dudó en felicitarlo de una forma muy cariñosa y dejando ver su relación siempre ha sido especial: " Para uno de mis mejores amigos absolutos en el planeta, 10 años de altibajos, pero no importa lo que siempre me hacía reír a pesar de todo . @nickjonas feliz cumpleaños….Tan orgullosa de ti y muy agradecido de haber viajado juntos este año . Te quiero hermano ".

Nick Jonas y Demi Lovato han triunfado gracias la gira de conciertos conjunta. La pareja ha demostrado tener gran sintonía fuera y dentro de los escenarios. Tanto es así que la cantante no dudó en compartir las siguientes palabras a través de Instagram para agradecer a sus seguidores lo vivido en el tour: " Ha sido un viaje increíble. Verdaderamente me encuentro triste con que se haya acabado. Gracias chicos por permitir @nickjonas y yo a vivir nuestros sueños de cada espectáculo. ¡Los amo a todos! ".

Nick Jonas and Demi Lovato handing out ice cream to fans at Hollywood Boulevard in LA, CA #NickJonas #DemiLovato pic.twitter.com/FxdJKXdUt8