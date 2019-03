Nick Jonas confiesa que la canción con la que perdió la virginidad fue deprimente

Nick Jonas habla con los medios sobre la pérdida de su virginidad y confiesa que la música fue deprimente, él no había elegido esa música, pero su Ipod sin querer cambio la canción, y claro, no era plan de volver a coger el ipod, así que el 'Jonas Brother' tuvo que oír una deprimente melodía. El cantante no ha querido revelar la canción, pero piensa que no fue la correcta. ¡Pobre Nick!

Además Nick ha bromeado acerca de la música y el sexo, en una entrevista dijo lo siguiente: "Pienso en cuántas personas han tenido relaciones sexuales con mi música y cuántos bebés han hecho con ella, tiene un buen ritmo para el sexo".

El que un día llevó un anillo para enseñar su compromiso con Dios y demostrar públicamente sus intenciones sexuales, ahora entiende que el sexo es algo natural y no se arrepiente de tenerlo. Aunque sigue orgulloso de haber llevado ese anillo durante muchos años y anima a los jóvenes a que sigan su ejemplo. ¡Bravo Nick!