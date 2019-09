Nick Carter, integrante del famoso grupo 'Backstreet Boys', ha anunciado que él y su hermana Angel han tomado la decisión de pedir una orden de alejamiento contra su hermano Aaron, quien sufre diversos trastornos mentales, después de que éste haya amenazado al cantante con matar a su esposa embarazada y a su hijo nonato.

"Después de una cuidadosa consideración, mi hermana Angel y yo lamentamos que se nos haya recomendado hoy solicitar una orden de alejamiento contra nuestro hermano Aaron. A la luz de un comportamiento cada vez más alarmante y su reciente confesión de que tiene pensamientos e intenciones de matar a mi esposa embarazada y a mi hijo, no nos quedaba más remedio que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros y a nuestra familia", cita el mensaje que el artista ha compartido en Twitter.

Unas palabras ante las que Aaron no se ha quedado de brazos cruzados, sino que ha respondido de forma contundente: "Déjame en paz. Para el resto de mi vida. Te lo pido. Por favor. Ni siquiera os he visto, tío, y Nick tú me has hecho bullying toda mi vida, y torturado a todos los que lo sabían. Es público, y ahora tienes miedo de la verdad", ha compartido junto a un vídeo en el que aparece discutiendo con su hermano.